Addio Brian Dennehy, lo sceriffo che diede la caccia a Rambo | Stallone: "Il mondo ha perso un grande artista"

E' morto Brian Dennehy , l'attore famoso anche per aver interpretato il ruolo dello sceriffo William Teasle nel film " Rambo " (1982). Aveva 81 anni e la morte è avvenuta per cause naturali in Connecticut. Conosciuto sia nel cinema che nel teatro per la sua abilità di interpretare ruoli da cattivo, Dennehy aveva vinto due Tony Awards, un Golden Globe ed era stato nominato per sei Emmy. Sylvester Stallone lo ha ricordato con un tweet commosso.

Nato a Bridgeport il 9 luglio 1938, di origini irlandesi, Dennehy scoprì la recitazione dopo essere stato nei marines. Una lunga gavetta tra teatro e televisione (appare anche in serie famose come "Serpico" e "Kojak") e poi il debutto al cinema, nel 1979, in "F.I.S.T", di Norman Jewison, con Sylvester Stallone protagonista. Da lì parte una carriera importante in cui Dennehy si trova quasi sempre in ruoli da caratterista (al suo attivo ci sono quasi 100 film) ma che gli permettono, grazie alla personalità e al talento, di entrare nel cuore della gente.

Si va dallo sceriffo corrotto in "Silverado" (1985) a quello che invece non dà tregua a Sylvester Stallone in "Rambo". Ma non sono mancati anche i ruoli da buono come il bartender in "10" (1979) o il leader degli alieni in "Cocoon" (1985).

Tra gli altri film in cui Dennehy ha dato il suo contributo straordinario ci sono "Gorky Park", "F/X Effetto mortale", "Pericolosamente insieme" e "Presunto innocente". Nel 1997 Peter Greenaway gli offre la grande occasione di un ruolo da protagonista, ne "Il ventre dell'architetto".

Negli ultimi anni è stato protagonista anche in televisione, cone serie come "The Blacklist" e "Hap and Leonard".

