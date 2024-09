Addio a Chad McQueen, star di "Karate Kid" e figlio di Steve McQueen

Chad McQueen ha seguito le orme di suo padre, dedicandosi sia alla recitazione che alla guida di auto da corsa. È diventato famoso per il suo ruolo di Dutch, l'antagonista in "The Karate Kid" del 1984, e il suo seguito due anni dopo. Sebbene abbia recitato in diversi film, soprattutto per la televisione, dopo la saga d'azione di successo, tra cui "New York Cop", "Squanderers", "Red Line" e "Visitors", alla fine si è dedicato più alle corse che alla recitazione, e ha fondato la McQueen Racing, una società che crea auto personalizzate, motociclette e accessori. Suo figlio Chase, anche lui corridore, e sua figlia Madison ora gestiscono l'azienda.

"Non trovavo più divertente la recitazione", aveva detto McQueen all'Associated Press in un'intervista del 2005. "Così, ho deciso di dare alle corse un impegno totale." McQueen ha corso professionalmente per anni, gareggiando nella famosa 24 Ore di Le Mans e nella 24 Ore di Daytona prima di essere vittima di una serie di infortuni al volante. Nel 2006 ebbe un grave incidente durante le prove della 24 Ore di Daytona, riportando la frattura di diverse costole, di una gamba e soffrendo di due lesioni alle vertebre. Dopo questo infortunio, pose fine alla sua carriera agonistica, facendo solo sporadiche apparizioni in eventi celebrativi.