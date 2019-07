E' morto a 88 anni l'attore Rip Torn . Ad annunciarlo è stato il suo addetto stampa. Candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista per "La foresta silenziosa" (1984), è conosciuto per aver recitato nei primi due "Men in Black" dove ha vestito i panni dell’ agente Z . In oltre 60 anni di carriera passati tra cinema e tv è stato anche celebre per alcuni comportamenti bizzarri dentro e fuori dal set.

Il personaggio interpretato da Rip Torn a fianco di Will Smith e Tommy Lee Jones nelle due commedie fantascientifiche descrive perfettamente quello che è stato il suo carattere fuori dal set: serio e un po' fuori di testa. Era infatti famoso per il suo lato irascibile, come quando aggredì lo scrittore e regista Norman Mailer (lo colpì con un martello e cercò di strangolarlo) sul set di "Maidstone" (1970). Nello stesso periodo fu sostituito da Jack Nicholson nel cult "Easy Rider" perché litigò con il regista Dennis Hopper. Questi raccontò che Torn gli aveva lanciato un coltello addosso dopo averlo minacciato, ma poi in tribunale la vicenda fu rovesciata e l'attore ottenne un cospicuo risarcimento (950mila dollari). Nel 2010 era stato arrestato per essersi introdotto di notte, armato e ubriaco, in una banca.



Era nato il 6 febbraio 1931 e il suo debutto nel cinema avvenne a soli 25 anni quando ottenne un ruolo nel film "Baby Doll - La bambola viva" diretto da Elia Kazan, grazie al quale debuttò anche Broadway con "La dolce ala della giovinezza" tratto da Tennessee Williams. Negli anni seguenti ha collezionato una lunga lista di ruoli in film come "Tropico del cancro" (1970) e "Giorno di paga" (1973), "L'uomo che cadde sulla Terra" (1976) e "Coma profondo" (1978). Ma lo ricordiamo poi anche in "Prossima fermata: Paradiso" (1991) e "Wonder Boys" (2000).



Ha vinto un Emmy grazie alla sit-com "The Larry Sanders Show" ed è apparso anche in serie come "30 Rock" e "Will e Grace".



Negli ultimi anni è stato Luigi XV in "Marie Antoinette" di Sofia Coppola, l'allenatore Patches O'Houlihan nel film "Palle al balzo – Dodgeball" e si è cimentato con il doppiaggio nei film d'animazione "Hercules" e "Bee Movie".