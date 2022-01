Addio a Michael Lang, "papà" di Woodstock

Woodstock, 50 anni fa la tre giorni di pace e musica: guarda le foto -afp 1 di 13 -afp 2 di 13 -afp 3 di 13 -afp 4 di 13 -afp 5 di 13 ansa 6 di 13 ansa 7 di 13 ansa 8 di 13 ansa 9 di 13 ansa 10 di 13 ansa 11 di 13 ansa 12 di 13 ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Addio a un mito della musica: Michael Lang, l'impresario che nel 1969 con tre amici organizzò il festival di Woodstock, è morto di cancro in un ospedale di New York. Lang, che aveva 77 anni, era apparso in pubblico l'ultima volta per i 50 anni del leggendario raduno a base di pace e musica (condite di sesso, droga e una pioggia torrenziale) che definì una generazione e cambiò per sempre la storia della musica. L'impresario aveva tentato di organizzare un nuovo maxiconcerto nei giorni del 50esimo anniversario, ma l'evento era stato cancellato dopo vari tentativi.