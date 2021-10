Addio a Ludovica Modugno: voce inconfondibile da Rizzo di "Grease" a Cher e Glenn Close

Ansa

E' morta a 72 anni Ludovica Modugno. Attrice e grande doppiatrice. Ha passato una vita in teatro e sul grande schermo, in prima persona e prestando la voce a grandi star: da Stockhard Channing, la Rizzo di "Grease", a Cher in tutti i suoi film principali per arrivare alla Glenn Close degli anni più recenti. Era stata colta a giugno da un malore che ha avuto crescenti complicazioni.