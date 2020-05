Addio a Little Richard: con "Tutti frutti" ha fatto la storia del rock'n'roll

E' morto a 87 anni Little Richard, uno dei padri fondatori del rock'n'roll, La notizia è stata diffusa da "Rolling Stone", che ha citato un comunicato del figlio del musicista di "Tutti frutti". Little Richard, vero nome Richard Danny Penniman, divenne celebre grazie al suo stile travolgente al piano e al suo look trasgressivo nell'America conservatrice degli anni 50. Tra i suoi storici hit, "Long Tall Sally", "Lucille" e "Good Golly Miss Molly".