Addio a Lino Capolicchio, indimenticabile protagonista de "Il giardino dei Finzi Contini"

Nato a Merano e cresciuto a Torino si era trasferito poi a Roma, dove ha frequentato l'Accademia nazionale d'Arte drammatica 'Silvio D'Amico'. Gli esordi professionali si compiono presso il Piccolo Teatro di Milano nella compagnia di

Giorgio Strehler,

dove debutta ne Le baruffe chiozzotte (1964) di Carlo Goldoni.

Dopo altri successi a teatro, Capolicchio viene scritturato dalla Rai che gli affida un ruolo nello sceneggiato "Il conte di Montecristo".

Tra i film più importanti della sua lunga carriera cinematografica invece, oltre a "Il giardino dei Finzi Contini" del 1970, che vinse nel 1971 l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e nel 1972 il premio Oscar al miglior film straniero, ricordiamo anche "Metti, una sera a cena" di

Giuseppe Patroni Griffi

Dino Risi.

, e "Il giovane normale" di

Lungo e proficuo il suo sodalizio con

Pupi Avati

con cui lavora come protagonista in 'La casa delle finestre che ridono', ma anche in "Le stelle nel fosso" (1978), "Ultimo minuto" (1987), "Una sconfinata giovinezza" (2010) e il più recente "Il signor diavolo" (2019).