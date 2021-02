Addio a Chick Corea, genio del jazz da 22 Grammy Awards

Il post, oltre a dare la notizia della scomparsa di Corea, contiene un messaggio dello stesso pianista che diventa di fatto il suo commiato dal mondo. “Voglio ringraziare tutti coloro che lungo il mio viaggio hanno contribuito a mantenere vivo il fuoco della musica - si legge -. La mia speranza è che coloro che hanno la voglia di suonare, scrivere, esibirsi o altro lo facciano. Se non per voi, allora per tutti gli altri".

E poi un pensiero a chi gli è stato vicino. "E ai miei fantastici amici musicisti che sono stati come una famiglia per me da quando li conosco: è stata una benedizione e un onore imparare e suonare con tutti voi. La mia missione è sempre stata quella di portare la gioia, di creare ovunque potessi, e di averlo fatto con tutti gli artisti che ammiro così tanto: questa è stata la ricchezza della mia vita".