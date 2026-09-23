A Roma il Premio “Sergio Pastore”: il cinema indipendente celebra la libertà degli autori

Si è svolto il 24 settembre, alla Casa del Cinema di Roma, la quinta edizione del Premio Cinema Indipendente “Sergio Pastore”, manifestazione nata nel nome del regista, produttore e giornalista Sergio Pastore e dedicata a quanti, nel cinema, nella cultura, nell'arte e nell'informazione, hanno scelto di portare avanti i propri progetti mantenendo autonomia, coerenza e libertà di espressione.