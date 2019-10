A New York le scale di "Joker" sono la nuova attrazione turistica 

Le scalinate rappresentate nei cult cinematografici sono da sempre meta turistica degli appassionati, da "Rocky" alla “La corazzata Potëmkin”. Grazie al film “Joker” , anche il quartiere Bronx di New York ha dei nuovi celebri gradini. Moltissimi fan del folle pagliaccio hanno postato su Instagram foto che li ritraggono sulle scale scese a passo di danza dall’attore protagonista Joaquin Phoenix nella ormai iconica scena.

Le immagini Instagram - Nel film, Joker balla scatenandosi sulle note della canzone "Rock and Roll Part 2" di Gary Glitter. La maggior parte dei suoi fan Instagrammer, nelle foto scattate, hanno tentato di imitarlo. Altri invece hanno scelto pose sorridenti più classiche. Nelle didascalie si leggono citazioni del film come: “Metti sempre una faccia felice” o “Perché così serio?”. Mentre l'hashtag più diffuso è #jokerstairs.

La nuova popolarità del Bronx - Nonostante sia sede del Bronx Zoo, dei Giardini botanici di New York e dello Yankee Stadium, il Bronx non è un’area esplorata da molti turisti. La causa principale è l’alto tasso di criminalità presente nella zona. Ora, forse, la nuova popolarità della scalinata che collega il viale Shakespeare and Anderson a West 167th Street, potrebbe cambiare le cose.