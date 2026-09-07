A Matera torna "Scrittori allo specchio"

Dopo il primo appuntamento del 4 settembre con Giusi Drago che ha presentato “Berlin Alexanderplatz” di Alfred Doblin, il secondo appuntamento è in programma giovedì 10 settembre alle ore 19:00, nella sala convegni di Alvino Relais, in via Marconi 28 a Matera, e avrà come protagonista Giacomo Longhi, traduttore dal persiano e dall’arabo.