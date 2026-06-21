A ..incostieraamalfitana.it arrivano l'attrice Gaia Zucchi e l'autore e critico Niky Marcelli

L'evento, guidato dal direttore organizzativo Alfonso Bottone, offrirà al pubblico anche momenti di approfondimento con la presentazione di "Rosso Veneziano. La quarta avventura della Contessa Rossa" (StreetLib), l'ultima fatica firmata da Marcelli, autore noto per la sua cifra stilistica da investigatore dandy ed esteta dannunziano, e di "La vicina di Zeffirelli" (De Nigris), che non è biografia di qualcuno che vuole atteggiarsi, ma racconto dell'artista e donna Gaia Zucchi che vuole mettersi a nudo e che si racconta attraverso l'amicizia con un grandissimo regista, Franco Zeffirelli, di cui e' stata vicina di casa a Roma, sull' Appia Antica, ed amica per circa vent'anni, frequentando il grande regista anche nella villa di Positano.