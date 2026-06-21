A ..incostieraamalfitana.it arrivano l'attrice Gaia Zucchi e l'autore e critico Niky Marcelli

Importante traguardo per il panorama culturale della Costiera Amalfitana. La ventesima edizione di ...incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo entra nel vivo dei suoi festeggiamenti assegnando il prestigioso Premio MarediCosta speciale del ventennale, tra gli altri, all'attrice Gaia Zucchi e all'autore e critco Niky Marcelli.
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La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 16 luglio, a partire dalle ore 20.00, nella cornice di piazza San Francesco a Cetara.
L'evento, guidato dal direttore organizzativo Alfonso Bottone, offrirà al pubblico anche momenti di approfondimento con la presentazione di "Rosso Veneziano. La quarta avventura della Contessa Rossa" (StreetLib), l'ultima fatica firmata da Marcelli, autore noto per la sua cifra stilistica da investigatore dandy ed esteta dannunziano, e di "La vicina di Zeffirelli" (De Nigris), che non è biografia di qualcuno che vuole atteggiarsi, ma racconto dell'artista e donna Gaia Zucchi che vuole mettersi a nudo e che si racconta attraverso l'amicizia con un grandissimo regista, Franco Zeffirelli, di cui e' stata vicina di casa a Roma, sull' Appia Antica, ed amica per circa vent'anni, frequentando il grande regista anche nella villa di Positano.
Il Premio MarediCosta speciale del ventennale nasce per celebrare le due decadi di attività di una kermesse che, nell'arco di oltre due mesi, trasforma il territorio in un salotto a cielo aperto. I riconoscimenti speciali del ventennale intendono premiare figure artistiche e personalita' di vario tipo che si sono distinte nelle loro carriere.
Una serata amarcord da non perdere.