"Seguite i vostri sogni e non fatevi influenzare da nessuno”: arriva il contest "Promuovi la tua musica"

Torna il contest "Promuovi la tua musica": l’annuncio è stato accompagnato da un videomessaggio del frontman dei Tiromancino che ha subito attirato l’attenzione per il tono diretto del suo intervento: “Seguite i vostri sogni e non fatevi influenzare da nessuno”.
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Un messaggio che suona come un invito all’autenticità artistica, lontano dalle logiche dell’omologazione e dalla rincorsa a trend, algoritmi e mode del momento. La presenza di Zampaglione alla guida della giuria conferma l’identità del progetto: valorizzare personalità, libertà creativa e qualità musicale. “Promuovi la tua musica” punta infatti a consolidarsi come uno dei format più ambiziosi dedicati alla nuova scena emergente italiana.
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“Promuovi la tua musica”, che nelle precedenti edizioni ha coinvolto oltre 3000 artisti, è prodotto e diretto artisticamente da Fanya Di Croce, con la co-direzione del produttore e ingegnere del suono Marco Barusso. L’obiettivo del progetto è creare un collegamento concreto tra giovani talenti e industria musicale.
“Sono particolarmente felice e orgogliosa del traguardo raggiunto da ‘Promuovi la tua musica’ – dichiara Fanya Di Croce – Quella che vivremo non sarà soltanto una finale, ma un nuovo inizio: un’apertura concreta verso il mondo della musica emergente, che merita spazi, ascolto e opportunità reali. Credo fortemente che i talenti debbano essere accompagnati, valorizzati e messi nelle condizioni di esprimersi davanti a un pubblico sempre più ampio”.