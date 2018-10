"Nato postumo", Francesco Brandi: "L'omissione di soccorso? Il grande problema della società..."

Quale è stata la genesi dello spettacolo?

Vedi, io un problema con l'estate, è un periodo di grande sofferenza per me, la gente si spoglia e io no, perché non mi piaccio molto, fa caldo e io soffro. Allora mi chiudo in casa e scrivo. E' successo l'estate scorsa, avevo voglia di scrivere un diario su alcune cose, non autobiografiche, ma che conoscevo e mi sono accorto che il fulcro di tutto era... l'omissione di soccorso. Ho individuato il tema in questo: il problema vero della nostra società è l'omissione di soccorso. Lo commettiamo nei confronti di noi stessi, di qualcuno vicino a noi e della società e userei questi tre piani, che poi potrebbero essere anche diventare uno solo. E ho pensato a questo individuo chiuso in una stanza, che non parla con nessuno da anni perché non si soccorre e non soccorre nessuno. E così è partito uno sfogo, più di un diario...



L'estate è quindi la tua stagione creativa?

E' come se durante l'inverno io assumessi le conversazioni, le letture, i discorsi che faccio con le persone, le cose che leggo sui giornali e assorbissi tutto. Poi a un certo punto mi viene un tema attorno a cui scrivo qualcosa... in estate.



Cosa succederà sul palcoscenico?

Il pubblico entrerà direttamente nella stanza del personaggio e assisterà al suo sfogo mentre il personaggio ripercorre gli ultimi tre mesi della sua vita, mesi molto difficili e impegnativi. Assisterà alla morte di un uomo di 35 anni e alla sua rinascita come essere umano dai 35 anni in poi. Ma assisterà soprattutto ad un esame di coscienza, una presa di visione della propria esistenza. Vi è mai capitato di sedervi su una sedia e chiedervi cosa avete fatto nella vita, se siete contenti oppure no?