“Cuffie Blu”, a Lucca il cortometraggio che parla di autismo, amicizia e solidarietà

Marta e Luca sono amici fin dall’asilo. Lei è impulsiva, curiosa e non sopporta le ingiustizie. Lui è autistico, ama la musica e indossa sempre un paio di cuffie blu che lo aiutano a proteggersi dai rumori del mondo. Quando, alle medie, un’insegnante inizia a umiliarlo e a farlo sentire invisibile, Marta e i suoi compagni decidono di non voltarsi dall’altra parte: così un semplice paio di cuffie diventa il simbolo di una straordinaria protesta fatta di amicizia, coraggio e solidarietà. Ed è qui che nasce “Cuffie Blu”, una storia che ricorda come a volte sono proprio i ragazzi a insegnare agli adulti cosa significhi davvero rispettare gli altri.