‘’Icaro’’, il progetto musicale che valorizza i giovani

Silvia Turra, Direttrice dell’Istituto Scuola Paritaria “Grande Quercia” spiega: L’idea di creare ed incidere un disco durante l’orario scolastico nasce da un mio sogno che si è concretizzato grazie al supporto dell’insegnante di musica e cantautore, Davide Peron, che ha coadiuvato e coordinato 8 classi e 8 artisti con grande entusiasmo e collaborazione da parte di tutto il corpo docente della scuola. Uscire dagli schemi della pura didattica presuppone un’apertura mentale “visionaria” che a tratti può essere scomoda. Coinvolgere e appassionare studenti e insegnanti in un progetto, come canta Gianna Nannini “bello e impossibile” denota un connubio di ratio e pathos esplosivo. La nostra missione, come scuola, si concretizza nell’educare, istruire e formare gli alunni “in toto” per renderli un domani cittadini del mondo e per il mondo. Avere al fianco dei docenti, artisti, tecnici di fama nazionale e internazionale ha dato un forte impulso a quello che Platone sosteneva essere il Bene nell’aforisma: “La musica è per l’anima ciò che il movimento è per il corpo”.