A Roma una grande festa per la Giornata dell'Europa: protagonisti i giovani

Tra i momenti in cui si è discusso di argomenti come la mobilità studentesca e la violenza giovanile ci sono stati i panel "Talk Erasmus+, Gioventù, Università, Formazione e Sport disegnano l'Europa di domani" - moderato da Vito Borrelli della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, al quale hanno partecipato Roberto Sampiero, presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport; Alessia Cecchini, Coordinatrice Erasmus+, Agenzia italiana per la Gioventù AIG; Lavinia Monti, Ministero Università e Ricerca; Lorenza Venturi, Agenzia Erasmus+ INDIRE; Andrea Simoncini, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ismene Tramontano, Direttrice Agenzia Erasmus+ INAPP e durante il quale è intervenuto Richard Kuehnel, Commissione europea, Direttore per le Rappresentanze e la Comunicazione negli Stati membri - e "Insieme contro ogni forma di violenza giovanile: violenza di genere, bullismo, cyberbullismo" con testimonianze di Paolo Sarullo e Flavia Rizza e interventi di Rossella Lamarra, Presidente e legale rappresentante Fondazione Uniti per Paolo Ets; Maria Rosaria Romano, Primo Dirigente Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica - Direttore Seconda Divisione, e Filippo Bagni, Legal officer presso il Digital Services Act enforcement team della Commissione europea.