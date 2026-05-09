Giornata dell'Europa, Mattarella: "La forza attrattiva dell'Unione europea è tornata più intensa che mai"

"Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell'Europa. "La memoria dei Padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, sul piano economico e, in prospettiva, su quello politico. Dal 1950 il processo di integrazione è costantemente progredito, affrontando i crinali della storia sino alla riunificazione del destino dei Paesi dell'Europa centro-orientale con quelli dell'Europa occidentale. Un conseguito traguardo ambizioso, che guarda oggi al completamento di questo processo, con il dialogo in atto con Paesi dei Balcani, con la Moldova e l'Ucraina. La forza attrattiva dell'Unione europea, con il suo esempio di pace e benessere, è tornata più intensa che mai e si esercita sui molti aspiranti nuovi membri da accogliere sollecitamente nella famiglia europea", ha aggiunto Mattarella.