Il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sacharov per la libertà di pensiero 2026 alla Corte penale internazionale e ai suoi funzionari. "L'Unione europea si fonda sul rispetto del diritto internazionale. Con questo premio conferito alla Corte penale internazionale e ai suoi funzionari, il Parlamento europeo riconosce l'operato di coloro che rendono giustizia alle vittime, anche attraverso indagini, azioni penali e processi. Questi devono poter svolgere il proprio lavoro in modo indipendente. Continueremo a difendere questo principio", ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola giovedì durante l'annuncio del vincitore in Aula.