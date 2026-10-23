Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2026 alla Corte penale internazionale e ai suoi funzionari
Metsola: "Con questo premio, il Parlamento europeo riconosce l'operato di coloro che rendono giustizia alle vittime, anche attraverso indagini, azioni penali e processi. Questi devono poter svolgere il proprio lavoro in modo indipendente. Continueremo a difendere questo principio"
© Afp
Il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sacharov per la libertà di pensiero 2026 alla Corte penale internazionale e ai suoi funzionari. "L'Unione europea si fonda sul rispetto del diritto internazionale. Con questo premio conferito alla Corte penale internazionale e ai suoi funzionari, il Parlamento europeo riconosce l'operato di coloro che rendono giustizia alle vittime, anche attraverso indagini, azioni penali e processi. Questi devono poter svolgere il proprio lavoro in modo indipendente. Continueremo a difendere questo principio", ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola giovedì durante l'annuncio del vincitore in Aula.
La Cpi ha prevalso sugli altri due finalisti, l'avvocato e difensore dei diritti umani in Tanzania Tundu Lissu e le attiviste iraniane Taraneh e Romina Rahimi. La cerimonia di consegna si terrà il 16 dicembre a Strasburgo, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo.