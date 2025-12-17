Logo Tgcom24
E alle altre vittime

Il Parlamento europeo rende omaggio ad Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, uccisi nell'attentato a Strasburgo del 2018

Durante una commemorazione, la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ha scoperto una targa dedicata ai giornalisti

17 Dic 2025 - 16:40
Sono passati sette anni dall'attentato a Strasburgo dell'11 dicembre 2018, in cui persero la vita cinque persone, tra cui i due giovani giornalisti Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski. Per ricordare le vittime, il 16 dicembre, al Parlamento europeo di Strasburgo, si è svolta una cerimonia.

Durante la commemorazione, la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ha scoperto una targa dedicata ai giornalisti.

Metsola: "L'Europa sceglie la speranza e l'unità"

 "L'Europa sceglie la speranza e l'unità rispetto alla paura. Al Parlamento europeo abbiamo vissuto un momento profondamente commovente ricordando tutti coloro che hanno perso la vita sette anni fa. E onorando i valori che i giovani giornalisti Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski hanno rappresentato", ha scritto Metsola su X.