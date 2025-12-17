Il Parlamento europeo rende omaggio ad Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, uccisi nell'attentato a Strasburgo del 2018

"L'Europa sceglie la speranza e l'unità rispetto alla paura. Al Parlamento europeo abbiamo vissuto un momento profondamente commovente ricordando tutti coloro che hanno perso la vita sette anni fa. E onorando i valori che i giovani giornalisti Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski hanno rappresentato", ha scritto Metsola su X.