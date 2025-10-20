Morta Sofia Corradi, nota come "Mamma Erasmus"

Tajani: "A lei si deve la nascita della Generazione Europa". Macron: "Milioni di studenti le devono un pezzo di vita e un orizzonte"
© Ansa
È morta a Roma all'età di 91 anni Sofia Corradi, conosciuta come "mamma Erasmus" perché ideatrice del programma che ha portato e continua a portare in giro per l'Europa gli studenti. A rendere nota la scomparsa della professoressa ordinaria di Scienze dell'educazione all'Università Roma Tre è stata la sua famiglia.
Nel 1957, Corradi vinse una borsa di studio Fulbright, che le aprì le porte della Columbia University. Al suo ritorno in Italia, scoprì che i suoi sforzi all'estero non potevano essere riconosciuti e che gli esami non sarebbero stati validati dalla sua università. Decise che nessun altro studente avrebbe dovuto vivere la stessa esperienza. Propose il suo progetto nel 1969 e nel 1987 nacque ufficialmente il programma di scambi dedicato a Erasmo da Rotterdam.
Tanti i riconoscimenti assegnati alla Corradi: dal premio Carlo V alla laurea Honoris causa alla Sorbona, dal conferimento della "Gran Croce" in Spagna al Premio Bellisario.
In tanti hanno ricordato Corradi. Tra questi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su X ha scritto: "Ci ha lasciati 'Mamma Erasmus', colei che più di tutti ha creduto in un grande progetto di integrazione, europeo e mondiale. Sofia Corradi ha ispirato la vita di milioni di ragazzi che hanno viaggiato, studiato e abbracciato culture diverse. A lei si deve la nascita della Generazione Europa. Condoglianze alla sua famiglia. Riposi in pace".
"Sofia Corradi ci ha lasciati. Aveva sognato una gioventù europea che si incontrasse e si arricchisse delle proprie differenze. Milioni di studenti le devono un pezzo di vita e un orizzonte. Omaggio alla 'Mamma Erasmus', il cui sogno continua a costruire la nostra Europa", ha invece scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un post su X pubblicato in italiano e in francese.