Morta Sofia Corradi, nota come "Mamma Erasmus"

In tanti hanno ricordato Corradi. Tra questi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su X ha scritto: "Ci ha lasciati 'Mamma Erasmus', colei che più di tutti ha creduto in un grande progetto di integrazione, europeo e mondiale. Sofia Corradi ha ispirato la vita di milioni di ragazzi che hanno viaggiato, studiato e abbracciato culture diverse. A lei si deve la nascita della Generazione Europa. Condoglianze alla sua famiglia. Riposi in pace".