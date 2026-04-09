Il 1° marzo 1972

Interrail, 54 anni fa il primo biglietto

Nel 2018, è nato DiscoverEu, che permette ogni anno a migliaia di diciottenni di spostarsi gratuitamente nell'Ue. L'8 aprile, la Commissione europea ha aperto le candidature per un nuovo round

09 Apr 2026 - 12:52
© Commissione europea - Rappresentanza in Italia

© Commissione europea - Rappresentanza in Italia

In queste ore, si sta parlando tanto del nuovo round di DiscoverEu: l'8 aprile, infatti, la Commissione europea ha aperto le candidature, "offrendo - si legge sul sito della Rappresentanza in Italia - a migliaia di giovani diciottenni l'opportunità di esplorare l'Europa in treno, gratuitamente". La scadenza per la presentazione delle domande è mercoledì 22 aprile a mezzogiorno. Sono complessivamente disponibili 40mila pass di viaggio. Proprio nell'ambito della discussione, può essere interessante ripercorrere la storia di Interrail, a partire dal primo biglietto venduto 54 anni fa, fino ad arrivare alla nascita di DiscoverEu.

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Come approfondisce in un post sui social la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, infatti, il primo biglietto Interrail è stato venduto il 1° marzo 1972: un solo pass permetteva ai ragazzi europei fino ai 21 anni di esplorare 21 Paesi europei. Attualmente, il biglietto ferroviario consente di visitare 33 Paesi ed è aperto a viaggiatori di tutte le età. 

Nel 2018, "proprio per valorizzare l'importanza di viaggiare in modo sostenibile e rafforzare i legami tra i Paesi dell'Unione", è nato DiscoverEu, che permette ogni anno a migliaia di diciottenni di spostarsi gratuitamente nell'Ue. L'8 aprile sono state aperte le candidature per la nuova tornata. "I vincitori potranno viaggiare fino a un massimo di 30 giorni, tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Possono candidarsi i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, compilando un quiz composto da cinque domande sull'Unione europea e un'altra sul Portale europeo per i giovani. Le tessere di viaggio saranno assegnate in base a una graduatoria, fino all'esaurimento dei biglietti disponibili. L'invito è aperto ai candidati provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea e dai Paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia", si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

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