Interrail, 54 anni fa il primo biglietto

Nel 2018, "proprio per valorizzare l'importanza di viaggiare in modo sostenibile e rafforzare i legami tra i Paesi dell'Unione", è nato DiscoverEu, che permette ogni anno a migliaia di diciottenni di spostarsi gratuitamente nell'Ue. L'8 aprile sono state aperte le candidature per la nuova tornata. "I vincitori potranno viaggiare fino a un massimo di 30 giorni, tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Possono candidarsi i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, compilando un quiz composto da cinque domande sull'Unione europea e un'altra sul Portale europeo per i giovani. Le tessere di viaggio saranno assegnate in base a una graduatoria, fino all'esaurimento dei biglietti disponibili. L'invito è aperto ai candidati provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea e dai Paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia", si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.