Interrail, 54 anni fa il primo biglietto
Nel 2018, è nato DiscoverEu, che permette ogni anno a migliaia di diciottenni di spostarsi gratuitamente nell'Ue. L'8 aprile, la Commissione europea ha aperto le candidature per un nuovo round
© Commissione europea - Rappresentanza in Italia
In queste ore, si sta parlando tanto del nuovo round di DiscoverEu: l'8 aprile, infatti, la Commissione europea ha aperto le candidature, "offrendo - si legge sul sito della Rappresentanza in Italia - a migliaia di giovani diciottenni l'opportunità di esplorare l'Europa in treno, gratuitamente". La scadenza per la presentazione delle domande è mercoledì 22 aprile a mezzogiorno. Sono complessivamente disponibili 40mila pass di viaggio. Proprio nell'ambito della discussione, può essere interessante ripercorrere la storia di Interrail, a partire dal primo biglietto venduto 54 anni fa, fino ad arrivare alla nascita di DiscoverEu.
Come approfondisce in un post sui social la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, infatti, il primo biglietto Interrail è stato venduto il 1° marzo 1972: un solo pass permetteva ai ragazzi europei fino ai 21 anni di esplorare 21 Paesi europei. Attualmente, il biglietto ferroviario consente di visitare 33 Paesi ed è aperto a viaggiatori di tutte le età.
Nel 2018, "proprio per valorizzare l'importanza di viaggiare in modo sostenibile e rafforzare i legami tra i Paesi dell'Unione", è nato DiscoverEu, che permette ogni anno a migliaia di diciottenni di spostarsi gratuitamente nell'Ue. L'8 aprile sono state aperte le candidature per la nuova tornata. "I vincitori potranno viaggiare fino a un massimo di 30 giorni, tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Possono candidarsi i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, compilando un quiz composto da cinque domande sull'Unione europea e un'altra sul Portale europeo per i giovani. Le tessere di viaggio saranno assegnate in base a una graduatoria, fino all'esaurimento dei biglietti disponibili. L'invito è aperto ai candidati provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea e dai Paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia", si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.