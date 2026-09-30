Il Parlamento europeo intitola uno dei suoi edifici a Bruxelles a David Sassoli

Martedì, uno degli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles è stato ufficialmente rinominato in onore dell'ex presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, scomparso l'11 gennaio 2022 all'età di 65 anni. All'inaugurazione, tra gli altri e oltre alla moglie di Sassoli Alessandra Vittorini e alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, erano presenti la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la segretaria del Pd Elly Schlein, il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, l'ex premier Enrico Letta e l'ex presidente della Commissione ed ex premier Romano Prodi.