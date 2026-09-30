Il Parlamento europeo intitola uno dei suoi edifici a Bruxelles a David Sassoli

© Instagram - ep_president
© Instagram - ep_president
Metsola: "Un uomo che credeva in un Parlamento vicino ai cittadini e al servizio di tutti gli europei. Un'eredità da custodire e, soprattutto, da portare avanti"
© Instagram - ep_president
© Instagram - ep_president
Martedì, uno degli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles è stato ufficialmente rinominato in onore dell'ex presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, scomparso l'11 gennaio 2022 all'età di 65 anni. All'inaugurazione, tra gli altri e oltre alla moglie di Sassoli Alessandra Vittorini e alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, erano presenti la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la segretaria del Pd Elly Schlein, il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, l'ex premier Enrico Letta e l'ex presidente della Commissione ed ex premier Romano Prodi.
"Il lavoro di David Maria Sassoli per rafforzare la nostra democrazia parlamentare continua. Da oggi, un edificio del Parlamento europeo porta il suo nome: quello di un uomo che credeva in un Parlamento vicino ai cittadini e al servizio di tutti gli europei. Un'eredità da custodire e, soprattutto, da portare avanti", ha scritto Metsola sui social.