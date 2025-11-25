Logo Tgcom24
Il Parlamento europeo in arancione per la lotta alla violenza sulle donne

"Una luce per ogni donna e ragazza che ha sofferto in silenzio. Una promessa a ogni donna e ragazza che merita sicurezza, dignità e una vita libera dalla paura", ha scritto sui social la presidente Roberta Metsola

25 Nov 2025 - 12:16
7 foto

"Il Parlamento europeo si illumina di arancione. Una luce per ogni donna e ragazza che ha sofferto in silenzio. Una promessa a ogni donna e ragazza che merita sicurezza, dignità e una vita libera dalla paura. Dobbiamo loro più della consapevolezza. Dobbiamo loro un cambiamento." Lo ha scritto sui social la presidente Roberta Metsola pubblicando le immagini dell'Europarlamento a Strasburgo illuminato di arancione.

