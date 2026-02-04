Eurobarometro, i conflitti in atto e il terrorismo al centro delle preoccupazioni dei cittadini Ue

Conflitti in atto (72%) e terrorismo (67%) sono al centro delle preoccupazioni dei cittadini europei. Seguono gli attacchi informatici provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione (66%), le calamità naturali aggravate dai cambiamenti climatici (66%) e i flussi migratori incontrollati (65%). È quanto emerge dall'ultimo Eurobarometro pubblicato dal Parlamento europeo e condotto tra il 6 e il 30 novembre 2025 in tutti i 27 Stati membri. Stando al sondaggio, anche i rischi associati alla comunicazione sono un motivo di preoccupazione molto diffuso. Tra questi rientrano la disinformazione (69%), l'istigazione all'odio online e dal vivo (68%), i contenuti falsi generati dall'intelligenza artificiale (68%), le politiche insufficienti di protezione dei dati (68%) e le minacce alla libertà di espressione (67%).