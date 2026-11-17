La Commissione europea ha annunciato le sei città finaliste del premio "Access City Award" 2027. Sono Madrid (Spagna), Matosinhos (Portogallo), Milano (Italia), Poznań (Polonia), Vitoria-Gasteiz (Spagna) e Zagabria (Croazia). "Queste città dimostrano un impegno forte e costante nel rendere la vita urbana più accessibile alle persone con disabilità, anche per quanto riguarda l'accesso all'ambiente edificato e agli spazi pubblici, ai trasporti, alle strutture e ai servizi, nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue. Le città vincitrici saranno annunciate il 4 dicembre in una cerimonia di premiazione che si terrà durante la conferenza della Giornata europea delle persone con disabilità, organizzata dalla Commissione europea e dal Forum europeo sulla disabilità.