"Access City Award" 2027, la Commissione Ue annuncia le sei città finaliste del premio: c'è anche Milano
Le altre selezionate sono Madrid (Spagna), Matosinhos (Portogallo), Poznań (Polonia), Vitoria-Gasteiz (Spagna) e Zagabria (Croazia)
© Ansa
La Commissione europea ha annunciato le sei città finaliste del premio "Access City Award" 2027. Sono Madrid (Spagna), Matosinhos (Portogallo), Milano (Italia), Poznań (Polonia), Vitoria-Gasteiz (Spagna) e Zagabria (Croazia). "Queste città dimostrano un impegno forte e costante nel rendere la vita urbana più accessibile alle persone con disabilità, anche per quanto riguarda l'accesso all'ambiente edificato e agli spazi pubblici, ai trasporti, alle strutture e ai servizi, nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue. Le città vincitrici saranno annunciate il 4 dicembre in una cerimonia di premiazione che si terrà durante la conferenza della Giornata europea delle persone con disabilità, organizzata dalla Commissione europea e dal Forum europeo sulla disabilità.
Per questa edizione erano candidate 50 città di 16 Stati membri dell'Ue. Tra queste, si legge ancora sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue, "24 candidate sono state preselezionate dalle giurie nazionali e infine le sei finaliste sono state scelte da una giuria dell'Ue. La Commissione può concedere menzioni speciali supplementari alle città candidate che dimostrano di aver conseguito risultati eccezionali in settori specifici".
"Accessibilità significa essere in condizione di poter prendere un autobus, entrare in un negozio, andare al lavoro e approfittare di tutto quel che offre la tua città. Ma spesso per le persone con disabilità queste cose quotidiane possono ancora rappresentare un ostacolo. Le città hanno il potere di cambiare questa situazione. Il premio 'Access City Award' celebra i centri all'avanguardia e ne sprona altri in tutta Europa a fare ancora meglio. Una città realmente accessibile è una città a cui tutti sentono di appartenere", ha dichiarato Hadja Lahbib, commissaria Ue per la Parità, la Preparazione e la gestione delle crisi.