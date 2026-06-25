Ue, aperte le candidature per l'Access City Award: il premio per le città che rendono la vita più facile alle persone con disabilità
Quelle classificate al primo, secondo e terzo posto "riceveranno un contributo finanziario come riconoscimento dei risultati già raggiunti e per sostenere ulteriori miglioramenti in materia di accessibilità"
© Sito ufficiale
Sono aperte le candidature per l'Access City Award, il premio per le città che rendono la vita più facile alle persone con disabilità organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con lo European Disability Forum. Le città classificate al primo, secondo e terzo posto "riceveranno un contributo finanziario come riconoscimento dei risultati già raggiunti e per sostenere ulteriori miglioramenti in materia di accessibilità", si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue.
Come funziona
Il premio è aperto alle città con oltre 50mila abitanti. Quelle interessate possono presentare la propria candidatura fino alle ore 12 (CEST) del 4 settembre. I vincitori saranno annunciati durante la conferenza sulla Giornata europea delle persone con disabilità, che si terrà a Bruxelles il 4 dicembre 2026.
"Una città è considerata accessibile - si legge sempre sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue - quando le persone con disabilità possono muoversi in sicurezza e in autonomia, accedere senza ostacoli agli spazi e agli edifici pubblici, utilizzare i trasporti pubblici, comunicare con le autorità locali e ottenere informazioni in formati accessibili".
"La qualità di una città si misura dalla possibilità per tutti di utilizzarla. L'accessibilità è libertà. Libertà di andare a scuola, raggiungere il posto di lavoro, visitare gli amici, usufruire dei servizi pubblici e partecipare pienamente alla società. Le autorità locali hanno il potere di trasformare questa libertà in realtà per milioni di europei con disabilità, eliminando le barriere della vita quotidiana", ha dichiarato Hadja Lahbib, commissaria Ue per la Parità, la Preparazione e la gestione delle crisi.