Ue, aperte le candidature per l'Access City Award: il premio per le città che rendono la vita più facile alle persone con disabilità

"La qualità di una città si misura dalla possibilità per tutti di utilizzarla. L'accessibilità è libertà. Libertà di andare a scuola, raggiungere il posto di lavoro, visitare gli amici, usufruire dei servizi pubblici e partecipare pienamente alla società. Le autorità locali hanno il potere di trasformare questa libertà in realtà per milioni di europei con disabilità, eliminando le barriere della vita quotidiana", ha dichiarato Hadja Lahbib, commissaria Ue per la Parità, la Preparazione e la gestione delle crisi.