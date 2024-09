Vacanze a settembre? Ecco le regole per viaggiare con gli animali da compagnia in Ue

- essere dotati di un microchip registrato o di un tatuaggio leggibile chiaramente, fatto prima del 3 luglio 2011;

- essere in possesso di un passaporto per animali da compagnia, rilasciato da un veterinario competente, che dimostri l'avvenuta vaccinazione contro la rabbia e attesti l'idoneità a viaggiare dell'animale;

- disporre di un certificato sanitario Ue, qualora si provenga da un paese non Ue

- per viaggiare con il proprio cane in Finlandia, Irlanda, Malta, Norvegia e Irlanda del Nord, l'animale deve essere stato obbligatoriamente sottoposto al vaccino contro la tenia Echinococcus multilocularis.