Premio LUX del pubblico, ecco i cinque film finalisti dell'edizione 2025

Il Premio LUX del pubblico è organizzato dal Parlamento europeo insieme alla European Film Academy e in collaborazione con la Commissione europea e Europa Cinema. Il Pe ha creato il Premio LUX nel 2007 per sostenere la distribuzione dei film europei che riflettono la diversità culturale in Europa e oltre, toccando temi di interesse comune come la dignità, l'uguaglianza, l'inclusione, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà.