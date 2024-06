Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2024, i vincitori europei

Gli altri vincitori - Il secondo premio, di 5mila euro, è andato al progetto francese Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté. Si tratta di un'iniziativa che promuove la solidarietà tra i giovani di tutta Europa, in particolare quelli che vivono in condizioni di povertà ed esclusione, dando loro la possibilità di farsi sentire e di chiedere un cambiamento. Il terzo premio, di 2.500 euro, è andato a Europe Magazine, un account Instagram tedesco che illustra le problematiche sociali più complesse di tutta Europa attraverso mappe, infografiche e statistiche.