Parlamento europeo, ecco come si elegge il presidente

I candidati - La procedura per l'elezione del presidente del Parlamento europeo è stabilita nel regolamento del Parlamento, agli articoli da 14 a 16. Come si legge sul sito del Pe, "i candidati possono essere presentati da un gruppo politico o da un gruppo di deputati che raggiunge la soglia minima, vale a dire 1/20 dei deputati. Prima della votazione, i candidati possono intervenire in Aula per un massimo di cinque minuti". La scadenza per le candidature alla presidenza è fissata per lunedì 15 luglio alle 19.