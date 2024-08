Hai domande sul e per il Parlamento europeo? Tramite Ask EP avrai le tue risposte

Come utilizzare il servizio Ask EP - Per utilizzare il servizio Ask EP, clicca su questo link e compila il modulo di contatto in una delle 24 lingue ufficiali dell'Ue. In alternativa, utilizza, tramite smartphone, la Citizens' App. L'unità Richieste di informazioni dei cittadini risponderà (con la stessa lingua da te usata) alle tue domande e osservazioni entro 10 giorni lavorativi. Nel periodo estivo, i tempi di risposta potrebbero essere più lunghi del solito.