Il Parlamento europeo lancia l'allarme sullo stato dei diritti fondamentali nell'Ue

Fra le problematiche principali rilevate ci sono la libertà dei media, la corruzione e le libertà individuali. In una risoluzione, non vincolante, approvata con 391 voti favorevoli, 130 contrari e 20 astensioni, i deputati chiedono giustizia per le uccisioni di giornalisti e accolgono con favore l'accordo inter-istituzionale raggiunto sulla nuova legge sulla libertà dei media (Media Freedom Act in inglese). Ribadiscono, inoltre, la loro preoccupazione per l'uso di spyware, sottolineando la necessità di regolamentare rigorosamente il settore, e invitano i paesi dell'Ue, in particolare Grecia, Ungheria, Polonia, Spagna e Cipro , a seguire le raccomandazioni del Parlamento.

Regresso in materia dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+ - Inoltre, nel testo, si evidenzia che "la violenza di genere è molto diffusa in tutti i paesi dell'Ue", e si condanna "fermamente il rapido regresso in materia dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+ in diversi Stati membri, compresa la negazione dell'accesso all'aborto sicuro e legale in Polonia". Nel caso dell'Ungheria, "il Parlamento invita il Consiglio europeo a determinare se l'Ungheria abbia commesso gravi e persistenti violazioni dei valori dell'Ue a norma dell'articolo 7 paragrafo 2 del Trattato Ue, e condanna l'uso sistematico, da parte delle autorità ungheresi, della comunità LGBTIQ+ come capro espiatorio". Il Parlamento ribadisce che "i negoziati sulla direttiva per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica si concludano rapidamente, e che la violenza di genere sia inclusa nell'elenco dei reati dell'Ue".

Aumento del livello di corruzione - Il Parlamento esprime "profonda preoccupazione per il crescente livello di corruzione in diversi paesi dell'Ue, e ribadisce la sua condanna per i presunti incidenti che coinvolgono funzionari e politici di alto livello, compresi gli attuali e gli ex deputati. Il quadro anticorruzione dell'Ue e la direttiva sulla protezione degli informatori devono essere pienamente attuati negli Stati membri ed è necessario un organismo etico indipendente a livello dell'Ue". Il Parlamento "si oppone inoltre ai tentativi dei governi di influenzare l'indipendenza della magistratura, e chiede un sistema efficace di bilanciamento dei poteri".

Gli altri settori che destano preoccupazione figurano - Tra gli altri settori che destano preoccupazione figurano: le minacce alle libertà di associazione, di parola e di riunione, comprese le violenze della polizia e gli arresti di massa; la disinformazione e gli attacchi alla libertà artistica; gli incidenti causati dall'appartenenza religiosa e su base razzista, e il fatto che non tutti gli Stati membri hanno pienamente recepito la decisione quadro sul razzismo e sulla xenofobia; la violenza della polizia contro il popolo rom; le violazioni diffuse dei diritti fondamentali di migranti e rifugiati, e la codificazione dei respingimenti nel diritto nazionale; la disparità nel riconoscimento della genitorialità nell'Ue; il rischio di pregiudizi incorporati nelle nuove tecnologie, compresa l'IA; gli attacchi ai diritti sociali, economici e ambientali (ad esempio povertà ed esclusione sociale, povertà digitale); la protezione delle garanzie istituzionali (compresa l'istituzione dell'Agenzia Ue per i diritti fondamentali come autorità indipendente per i diritti umani).