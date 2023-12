Metsola in visita nel Sud Italia: "Coinvolgere i cittadini per le Europee"

Domenica 3 dicembre, ha fatto tappa a Caserta , mentre oggi, lunedì 4 dicembre, è a Lecce , dove ha partecipato al convegno "Next Generation EU e le sfide dell'Ue" con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR Raffaele Fitto . Nel pomeriggio, Metsola si recherà a Catanzaro , dove resterà anche martedì mattina. Nel pomeriggio del 5 dicembre, la presidente del Parlamento Ue sarà invece a Palermo . "L'Europa è un'opportunità. Dobbiamo mobilitare il maggior numero possibile di persone per il voto del 9 giugno 2024 e coinvolgere i cittadini in tutti i comuni d'Europa. Voglio iniziare questa campagna di sensibilizzazione dal Sud Italia. Perché l'Europa non è solo le sue istituzioni. L'Europa è la sua gente", aveva detto Metsola alla vigilia della visita.

A Catanzaro, Metsola incontrerà Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, e i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell'Italia meridionale presso la sede della Regione Calabria. Alle 18:45, visiterà la sala di controllo dell'"Operazione Tolleranza Zero per il controllo del territorio attraverso i droni per l'antincendio, il monitoraggio del mare e l'inquinamento ambientale".

Martedì, alle ore 9, sempre presso la sede della Regione Calabria, nella nuova centrale operativa del 112, la presidente del Parlamento Ue assisterà alla simulazione del sistema di emergenza del numero unico europeo, insieme ad Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Presidente Occhiuto.

Nel pomeriggio, a Palermo, Metsola visiterà il Museo del Presente - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Successivamente, si recherà presso la Basilica di San Domenico per deporre dei fiori sulla tomba di Giovanni Falcone. Alle 16:30, la presidente del Parlamento europeo inaugurerà l'anno accademico 2023-2024 dell'Università di Palermo.

La tappa a Caserta - "Grazie Caserta, per aver accolto l'Europa nei vostri cuori", ha scritto Metsola sui social dopo la visita nella città, dove ha iniziato il suo tour con una tappa alla Reggia. "Sono qui per ascoltare quello che la gente vuole dall'Europa - ha scritto in una storia su Instagram - e per portare il messaggio del Parlamento europeo al maggior numero di persone". Dopo la visita alla Reggia, si è recata in Consiglio comunale, dove è intervenuta in occasione di un convegno sull'eredità di Ernesto Rossi, testimoniando il suo impegno: "Sono stata eletta presidente del Parlamento europeo quasi due anni fa - ha detto - e non c'è stato giorno in cui io non mi sia impegnata ad avvicinare il Parlamento ai cittadini uscendo dalla bolla di Strasburgo e Bruxelles". Subito dopo è andata scoprire personalmente la targa in piazza Vanvitelli dedicata a Rossi, tra gli autori del Manifesto di Ventotene.