Metsola incontra Del Piero a New York: "Leggenda del calcio"

Al Consolato Generale d'Italia a New York, sulla scia della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, inaugurata di recente, il vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha presentato l'evento "Sport Made in Italy: strumento di crescita". Era presente anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ha incontrato Alessandro del Piero. "Con la leggenda del calcio Alex Del Piero a New York. 'Lo sport è una grande lezione, una continua e meravigliosa palestra di valori'. Come quelli della nostra Europa. Grazie Antonio Tajani per avermi invitato", ha scritto su X la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.