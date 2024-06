Europee, l'appello al voto dei vincitori del Premio Sacharov

"Stiamo perdendo la libertà nel mondo. Usate il vostro voto per difendere la democrazia, usate la vostra voce per coloro che non possono", ha dichiarato Oleksandra Matviichuk, vincitrice del premio Sacharov 2022 e presidente del Centro per le libertà civili ucraino, cui è stato assegnato il premio Nobel per la pace 2022.