Elezioni europee, il dopo voto

Elezione del presidente della Commissione europea - In una fase successiva, i deputati voteranno per eleggere un nuovo presidente della Commissione europea. "Il candidato proposto dai leader dell'Ue in sede di Consiglio europeo è invitato a fare una dichiarazione dinanzi ai deputati al Parlamento europeo e a partecipare a un dibattito in Aula". Poi gli europarlamentari procederanno a una votazione a scrutinio segreto. "Per ottenere l'approvazione del Parlamento, il candidato deve ricevere il sostegno di almeno la metà di tutti i deputati al Parlamento europeo più uno. Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, il Consiglio europeo deve proporre un altro candidato. Una volta eletto, il presidente della Commissione europea seleziona i commissari designati sulla base delle nomine di ciascun Paese dell'Ue e assegna loro i diversi portafogli politici. Ogni paese dell'Ue ha un commissario".