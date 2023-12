Diritto alla riparazione, il Parlamento Ue ha adottato la sua posizione negoziale sulle nuove misure per rafforzarlo

Una delle proposte è che i venditori dovrebbero essere obbligati a dare priorità alla riparazione durante il periodo di garanzia legale, se questa è più conveniente o uguale in termini di costo rispetto alla sostituzione di un bene

I deputati hanno presentato una serie di proposte concrete per rendere le riparazioni più convenienti e accessibili per i consumatori. Ecco quali sono.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulle nuove misure per rafforzare il diritto alla riparazione e ridurre l'impatto ambientale del consumo di massa.

Le proposte - I deputati propongono:

- I venditori dovrebbero essere obbligati a dare priorità alla riparazione durante il periodo di garanzia legale, se questa è più conveniente o uguale in termini di costo rispetto alla sostituzione di un bene.

- La garanzia legale dovrebbe essere estesa di un anno una volta che il prodotto è stato riparato.

- I consumatori dovrebbero avere il diritto di richiedere la riparazione per prodotti come lavatrici, aspirapolvere, smartphone e biciclette dopo la scadenza della garanzia.

- Durante il periodo di riparazione dovrebbe essere offerto in prestito un dispositivo sostitutivo.

- Le piattaforme online dovrebbero aiutare i consumatori a trovare riparatori locali nella loro zona.

- Ai consumatori dovrebbero essere offerti incentivi per riparare i prodotti piuttosto che sostituirli con nuovi.

- Incentivi affinché i consumatori scelgano di riparare invece di sostituire i prodotti o di ricevere un dispositivo sostitutivo per la durata della riparazione.

- L'obbligo per i produttori di fornire informazioni trasparenti su manutenzione e riparazioni nonchè garantire di aggiornamenti del software per un periodo minimo.

- L'assicurazione che i prodotti siano durevoli, facili da riparare e contengano parti rimovibili e sostituibili.

- I produttori dovrebbero garantire un accesso facilitato alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione.

- Dovrebbero essere fornite informazioni sulla riparabilità dei dispositivi.

La proposta sul diritto alla riparazione risponde a una serie di raccomandazioni dei cittadini delineate nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare le proposte 5 (6), 5 (7), 5 (10) e 11 (2) sulla promozione del diritto alla riparazione, la garanzia di un uso a lungo termine e sostenibile dei prodotti, l'informazione sulla riparazione, le misure per affrontare l'obsolescenza precoce e programmata, la garanzia più lunga, l'accesso ai pezzi di ricambio, gli incentivi a utilizzare i prodotti più a lungo e l'impegno per un'economia più sostenibile e circolare.