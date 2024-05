Dibattito in eurovisione tra i candidati alla presidenza alla Commissione: segui la diretta

Segui in diretta l'evento, organizzato dall'Unione europea di radiodiffusione (UER) in collaborazione con i partiti politici europei e il Parlamento europeo, che avrà luogo nell'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles.

Giovedì 23 maggio, alle 15 si tiene il dibattito in Eurovisione tra i principali candidati alla presidenza della Commissione Ue: Walter Baier (Austria), Sinistra europea; Sandro Gozi (Italia), Renew Europe Now; Ursula von der Leyen (Germania), Partito popolare europeo (PPE); Terry Reintke (Germania), Verdi europei, e Nicolas Schmit (Lussemburgo), Partito del socialismo europeo (PSE).

I temi del dibattito - I cinque candidati si confrontano sui seguenti temi: economia e lavoro; difesa e sicurezza; clima e ambiente; democrazia e leadership; migrazione e frontiere; innovazione e tecnologia.

Le domande saranno poste dal pubblico in Aula, dagli spettatori presenti agli eventi organizzati dagli Uffici di collegamento del Parlamento negli Stati membri, inviate tramite i social media, e dai due moderatori (Martin Řezníček (TV ceca) e Annelies Beck (VRT, Belgio)). I candidati dovranno inoltre affrontare domande individuali da parte dei moderatori nei cosiddetti segmenti "spotlight", un nuovo format del dibattito in eurovisione 2024. I candidati parleranno in inglese e l'interpretazione sarà fornita in 24 lingue.

Il 16 maggio scorso, si è tenuto un sorteggio organizzato dall'UER presso il Parlamento europeo a Bruxelles per determinare la posizione dei candidati sul palco per il dibattito, il primo oratore su ciascun argomento e l'ordine delle interviste "spotlight".