Le sfide future - Quali le prossime sfide per l’Europa? Per l'europarlamentare Pd, quelle "dei prossimi cinque anni del Parlamento europeo sono importantissime. Riguarderanno soprattutto un'Europa più forte e unita, anche perché abbiamo da affrontare e non solo da invocare la costruzione della pace. Non dimentichiamo che ci sono sia in Ucraina sia in Medio Oriente questioni da risolvere il prima possibile. Anche la politica migratoria è un altro tema che sicuramente deve essere affrontato e che nella scorsa legislatura non abbiamo concluso, perché il Patto su migrazione e asilo per noi non era una buona definizione e conclusione per risolvere le politiche migratorie. Poi sicuramente dobbiamo affrontare il tema della transizione ecologica. Il Patto verde è stato firmato nel 2019 dalla von der Leyen, negli ultimi mesi di questa legislatura su questo si sono fatti troppi passi indietro. Riteniamo che la costruzione di un nuovo modello di sviluppo sia necessaria".