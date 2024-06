In quattro delle cinque spiagge i combattimenti, violentissimi, durano abbastanza poco: i tedeschi vengono sopraffatti quasi subito. Anche a Juno, dove i canadesi hanno avuto perdite pesantissime prima ancora di sbarcare. Ad Omaha, invece, è tutt'altra storia: i bombardamenti aerei e quelli dell'artiglieria navale sono arrivati "lunghi", cinque chilometri all'interno, e non hanno nemmeno scalfito le postazioni della Wehrmacht. I nidi di mitragliatrici sono ancora intatti, l'artiglieria funziona. E come se non bastasse, la 716ª divisione di fanteria che difende la spiaggia e che - si sa - è formata da soldati scarsamente addestrati, all'insaputa degli alleati è stata rinforzata con la 352ª, composta da veterani. I soldati americani vengono decimati ancor prima di mettere piede sulla spiaggia: le migliaia di chiatte che li trasportano verso riva vengono martellate dall'artiglieria costiera, e anche quando non sono centrate in pieno da una granata vengono rovesciate dalla potenza dell'esplosione, o affondate dall'acqua imbarcata. E per i soldati caduti in acqua non c'è scampo: appesantiti come sono dall'equipaggiamento, vanno a fondo come sassi.