Il successo dello sbarco è dipeso anche dalle efficaci operazioni di depistaggio e controspionaggio, in particolari da quelle che hanno sviato i sospetti sul luogo esatto. Questo filone di preparazione al D-Day fu talmente importante da meritare un nome a parte: Operazione Fortitude, a sua volta suddivisa in due filoni. Il filone Nord, poi chiamato Operazione Skye, aveva lo scopo di far credere alle forze naziste che gli alleati si stavano preparando a sfondare sulle coste della Norvegia. Il filone Sud, invece, prospettava lo stesso scenario ma per uno sbarco a Calais, l'approdo francese più vicino alle coste inglesi. Per rendere credibile la falsa pista, gli americani misero in campo un esercito finto: il Fusag (First United States Army Group), affidato però a un comandante vero, il generale George Patton, che i tedeschi consideravano il miglior generale alleato. Il tutto nel Kent, nel sud-est dell'Inghilterra. L'operazione comportò uno sforzo non da poco, con la predisposizione di carri armati gonfiabili e aerei di legno, che riuscirono a ingannare i ricognitori tedeschi. Risultato: i nazisti schierarono a Calais 18 divisioni di uomini, togliendole in maniera decisiva al contingente che avrebbe invece combattuto in Normandia. "Abboccarono" così tanto all'amo alleato che, anche dopo il D-Day, mantennero molte delle loro migliori truppe nell'area di Calais in attesa di una seconda invasione. Una menzione finale per l’intelligence britannica, che aveva creato una rete di falsi agenti che alimentavano la disinformazione tedesca. I tedeschi pagavano bene, senza però sapere che i soldi finivano direttamente nelle casse di Sua Maestà per finanziare lo sforzo bellico.