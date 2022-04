Salone del Risparmio 2022, un'edizione focalizzata sui grandi temi d'attualità

"Umano, responsabile, digitale" -

Ad inaugurare la kermesse la conferenza plenaria di martedì 10 maggio dal titolo “Umano, responsabile, digitale” aperta da Carlo Trabattoni, neopresidente di Assogestioni. Durante l’incontro verrà esplorato il contesto in cui oggi l’industria del risparmio gestito e tutte le attività economiche vengono chiamate a ripensare i propri modelli perseguendo obiettivi di impatto sulla società.

Il dibattito sarà animato dall’intervento di Rachel Botsman, Trust Expert e Author Lecturer della Oxford University, che affronterà il tema della fiducia e le leve attraverso le quali questa viene costruita.

Le ricerche di Assogestioni -

Lo sviluppo del capitale umano declinato su professionisti e risparmiatori e la creazione di valore sociale sono al centro dei progetti di ricerca promossi da Assogestioni. In un contesto macroeconomico e geopolitico in continua trasformazione, l’associazione ha deciso di analizzare le dinamiche che determinano le scelte di investimento degli italiani con la terza edizione del rapporto Assogestioni- Censis.

L'inclusione nel mondo del risparmio gestito -

Insieme a Valore D, verrà invece esaminato il livello di inclusione nell’industria per disegnare una roadmap che porterà ad un crescente impegno delle SGR su questo fronte. Il lavoro sarà realizzato grazie alla compilazione da parte delle società di gestione dell’Inclusion Impact Index, uno strumento che misura l’impatto organizzativo in quattro macroaree: la governance, la capacità di attrarre, sviluppare e valorizzare nel tempo i talenti al femminile.

L’appuntamento con la diversity, organizzato dall’omonimo Comitato di Assogestioni, che contribuisce da tempo al dibattito in materia, si intitola “Verso la certificazione della parità di genere nelle SGR” e si terrà martedì 10, a partire dalle 12.30 in Sala Green. L’incontro è realizzato in collaborazione con Valore D.

"I sottoscrittori di fondi comuni: identikit e prospettive future" -

Infine, l’Ufficio studi dell’associazione presenterà, nella conferenza del 12 maggio "I sottoscrittori di fondi comuni: identikit e prospettive future", l’aggiornamento dell’osservatorio sui sottoscrittori di fondi comuni. Lo studio, riferito ai dati di fine 2021 consente di tracciare un identikit accurato dei risparmiatori che investono in fondi comuni italiani ed esteri. La presentazione è un evento ideato e organizzato da: affidata a Riccardo Morassut, Senior Research Analyst dell'Ufficio Studi di Assogestioni e al dibattito con esperti panelist.

Il rapporto Assogestione-Censis su risparmi e investimenti degli italiani -

Il Salone si chiuderà con la plenaria di venerdì 12 maggio dal titolo "Fiducia, investimenti e conoscenza: pilastri per lo sviluppo economico e sociale", in cui il Direttore Generale di Assogestioni Fabio Galli e il Segretario Generale Censis Giorgio De Rita presenteranno i risultati del terzo rapporto Assogestioni-Censis su risparmi e investimenti degli italiani. La conferenza ospiterà tra gli altri gli interventi di Luigi Conte, presidente di Anasf e di Marco De Rossi, Ceo di Weschool, azienda EdTech leader in Italia nell’innovazione della didattica in scuole, università e aziende.

Salone del Risparmio

dal 10 al 12 maggio al Mi.Co, via Gattamelata, Milano