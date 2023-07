A Roma la "Summer Academy" per i giovani dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia | Clark (PE): "Dai ragazzi un forte impegno"

La tre giorni, organizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si è svolta dal 17 al 19 luglio

Durante l'evento, ricco di workshop, progetti di gruppo e giochi di ruolo, si è parlato, tra le altre cose, delle prossime elezioni europee, nella primavera del 2024, e di come comunicare con efficacia le politiche Ue. Inoltre, i giovani hanno avuto l'occasione di dialogare, tra gli altri, con Pina Picierno , vicepresidente del Parlamento europeo, Carlo Corazza , direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e Stephen Clark , direttore degli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri. Proprio quest'ultimo ha parlato a Tgcom24 degli obiettivi e dei risultati dell'evento.

Clark, si è da poco conclusa la Summer Academy, che obiettivi vi eravate prefissati?

Lo scopo principale era capire cosa possiamo fare noi - come Parlamento europeo - per i giovani, cosa possono fare loro per noi e cosa, invece, possiamo fare insieme. Abbiamo lavorato su questo attraverso workshop, discorsi e gruppi di lavoro. I ragazzi che hanno partecipato sono uniti dalla voglia di collaborare con noi per far capire ai loro amici, famiglie e al mondo che è veramente importante pensare all'Europa e partecipare attivamente alla democrazia in Ue come elettorato o come attivisti. Ho visto da parte dei giovani un forte impegno, nonché un livello di conoscenza e di creatività notevole e impressionante. Da parte loro abbiamo ricevuto domande intelligenti e perspicaci. È stato veramente bello.



Siete riusciti nel vostro intento? Quali sono i risultati dell'evento?

Decisamente. Ora i ragazzi che hanno partecipato sanno cosa ci aspettiamo da loro e cosa si possono aspettare da noi. Infatti, abbiamo illustrato tutti i modi in cui possiamo dare loro un sostegno. Inoltre, i presenti hanno messo in pratica alcuni concetti di cui si è parlato durante l'evento. Per esempio, divisi in piccoli gruppi, hanno preparato una campagna di comunicazione sui social media sulle elezioni europee. Hanno elaborato dei progetti veramente ben fatti.

Perché è importante che le istituzioni Ue dialoghino coi giovani (anche in vista delle elezioni del 2024)?

I giovani sono molto importanti. Infatti, proprio le nuove generazioni dovranno confrontarsi con i grandi problemi di questo mondo. Basti pensare al cambiamento climatico. Inoltre, i ragazzi hanno una rete di persone attorno a loro, sono attivi sui social e, per questo, possono far capire che l'abitudine al voto è importante, soprattutto per chi dovrà partecipare attivamente alle elezioni per la prima volta: è statisticamente provato che chi vota la prima volta che può votare poi mantiene questa abitudine per la vita. Noi - come Parlamento Ue - percepiamo una generazione molto motivata, con energia, attivismo e volontà di fare.