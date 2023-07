Parlamento europeo, delegazione della commissione Trasporti a Napoli e Ischia: focus su turismo dopo l'alluvione e mobilità

Dal 24 al 26 luglio, una delegazione di sette membri della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo (la presidente Karima Delli (Verdi, FR), Magdalena Adamowicz (PPE, PL), Lucia Vuolo (PPE, IT), Isabel García Muñoz (S&D, ES), Josianne Cutajar (S&D, MT), Giuseppe Ferrandino (Renew, IT) e Annalisa Tardino (ID, IT)) ha visitato Napoli e Ischia per fare il punto sull'impatto delle inondazioni dello scorso anno sul settore turistico ischiano e per esplorare le vie per rendere più ecologica la mobilità.

Le tappe - Lunedì, i deputati hanno iniziato la loro missione nel porto di Napoli per conoscere lo sviluppo di imbarcazioni a basse emissioni. Hanno quindi incontrato le autorità locali e visitato la più antica ferrovia europea (Napoli-Portici) per discutere di soluzioni innovative per un trasporto più resiliente e sostenibile.

Martedì e mercoledì, la delegazione ha proseguito e concluso la sua visita a Ischia, incontrando le autorità locali per valutare l'impatto dell'alluvione del novembre 2022 sul settore turistico e la sua ripresa e discutere dello sviluppo del trasporto marittimo, inclusi i collegamenti da e per l'isola e i problemi di mobilità che riguardano in particolare le piccole isole europee.

Durante la visita a Casamicciola, la presidente della commissione Delli ha dichiarato: "Siamo qui, nell'isola di Ischia e più precisamente in questo luogo incredibile, vittima degli sconvolgimenti climatici con delle inondazioni forti e drammatiche. Qui nel novembre scorso 12 persone sono morte, ci sono stati dei feriti e degli immobili completamente invasi da acqua e fango e, soprattutto, 300 persone che sono state evacuate con urgenza. Bisogna assolutamente che i governi capiscano, siamo di fronte a una urgenza climatica che è reale. Dappertutto in Italia in questo momento abbiamo delle ondate di calore che creano dei disordini ambientali, bisogna capire che la priorità di contrastare gli sconvolgimenti climatici deve portare ad azioni concrete".

"Come presidente della commissione trasporti e turismo, vorrei ricordare la nostra determinazione e la nostra volontà nell'accompagnare le popolazioni, gli abitanti e le città e mostrare fino a che punto l'Europa possa essere una chance incredibile per un avvenire migliore", ha aggiunto.

"Dopo la visita a Napoli, dove abbiamo potuto valutare l'importanza di un sistema di trasporto intermodale e la necessità di rendere il trasporto marittimo più accessibile e sostenibile, qui a Ischia abbiamo avuto anche l'opportunità di toccare con mano la situazione a Casamicciola, a 8 mesi dalla frana che ha distrutto il borgo di questa meravigliosa isola. Questa tragedia ci ricorda la necessità di combattere i cambiamenti climatici e i fenomeni meteorologici estremi, come quelli che stanno colpendo l'Italia, e per farlo dobbiamo sviluppare un settore dei trasporti e del turismo sostenibile, in linea con i nostri ambiziosi obiettivi in materia di contrasto ai cambiamenti climatici. Ma il clima non conosce confini, quindi è importante che dalle prossime elezioni europee del giugno 2024 emerga un'Europa forte, giovane e dinamica, che lotti in modo ancora più concreto ed efficace contro il riscaldamento globale e per la giustizia sociale", ha poi dichiarato Delli al termine della missione.