G7, von der Leyen: "Accordo storico su aiuti Ucraina da asset russi"

Una grande parte della nostra discussione è stata sul supporto all'Ucraina e la lotta per la libertà. E il grande messaggio, positivo è che abbiamo 50 miliardi di aiuti in aggiunta per l'Ucraina ed è un messaggio per Putin che non può dividerci ma resteremo accanto a Kiev fino a quando servirà. Ma c'è anche un altro messaggio: non sarà chi paga le tasse in Europa a pagare per i danni provocati dalla Russia ma sarà la Russia stessa, perché questi soldi arriveranno dai profitti degli asset congelati in Europa e quindi è Mosca che paga per il disastro che ha provocato.