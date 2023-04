A Firenze dal 4 al 6 maggio la 13esima edizione di "The State of the Union"

Leader politici mondiali, giornalisti, esperti del mondo accademico e non solo si riuniranno ancora una volta nello splendido hub collinare dell'Iue a Fiesole e nella splendida cornice storica di Palazzo Vecchio per discutere delle sfide e delle opportunità che l'Europa sta affrontando in questi tempi incerti. Tra gli ospiti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell . Tgcom24 è media partner dell'evento.

I temi dell'evento - La conferenza, che quest'anno si terrà in presenza, sarà incentrata sul macro-tema "Costruire l'Europa in tempi di incertezza". L'edizione 2023 si concentrerà quindi sui temi più urgenti dell'agenda europea, compresa la guerra in Ucraina e le sue complesse ramificazioni geopolitiche, economiche e legali e le sue ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini. Verranno affrontati anche importanti obiettivi dell'Ue, come la sostenibilità e l'inclusione, il rispetto dello Stato di diritto e la transizione digitale.

I panel, le conversazioni e gli interventi di "The State of the Union" favoriranno la riflessione su aree politiche chiave, tra cui: sfide alla democrazia; geopolitica e priorità dell'Ue; transizione verde e sicurezza energetica; ripensare lo scenario economico globale; transizione digitale e tecnologica.

Il calendario e le location - Giovedì 4 maggio, le sessioni della conferenza si svolgeranno alla Badia Fiesolana. Il giorno dopo, venerdì 5 maggio, i partecipanti si riuniranno nello scenario storico di Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze. La mattinata sarà dedicata a conversazioni tra leader dell'Ue, Capi di Stato, primi ministri, diplomatici, accademici e giornalisti provenienti dall'Europa e non solo. Nel pomeriggio, invece, si svolgerà la seconda edizione di SOU4YOU, l'evento dedicato ai giovani e dedicato a ispirare i cittadini ad agire come protagonisti all'interno del processo democratico europeo a livello locale e nazionale. Infine, sabato 6 maggio, l'Iue aprirà le porte e i giardini di Villa Salviati, sede dell'Archivio Storico dell'Unione Europea.