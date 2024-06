Eurobarometro, forte sostegno degli intervistati a favore di un ruolo più attivo dell'Ue nella gestione delle crisi

Dai risultati emergono fiducia nella capacità dell'Ue di far fronte alle sfide future e, appunto, la richiesta di un suo ruolo più importante nella gestione delle crisi. In particolare, si chiede un ruolo più attivo nel fornire informazioni e orientamenti tempestivi ai cittadini in caso di crisi gravi. Oltre l'80% degli intervistati concorda (pienamente o in parte) sul fatto che l'Ue dovrebbe essere maggiormente coinvolta nella preparazione alle crisi future attraverso azioni quali la sensibilizzazione, l'organizzazione di esercitazioni di addestramento e la simulazione di crisi.