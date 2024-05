A Firenze dal 23 al 25 maggio la 14esima edizione di "The State of the Union"

Dal 23 al 25 maggio, si terrà la 14esima edizione di "The State of the Union", il vertice annuale dell'Istituto universitario europeo.

Leader politici ed esperti, studenti, policy maker e giornalisti si riuniranno presso l'hub collinare dell'Iue a Fiesole e nella splendida cornice storica di Palazzo Vecchio per riflettere sulle questioni più urgenti dell'agenda europea. Tra gli ospiti l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. Tgcom24 è media partner dell'evento.