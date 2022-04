02 aprile 2022 14:50

Metsola incontra rifugiati ucraini in Polonia

La presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola ha lasciato l'Ucraina e si trova ora in Polonia. In una scuola di Otwock, nella regione di Varsavia, Metsola, accompagnata dal premier polacco Mateusz Morawiecki, sta incontrando le famiglie ucraine fuggite dal Paese che hanno trovato accoglienza in questa struttura.